Военные на передовой и в тылу получают одинаковую пенсию, – Рева. Новости

Действующая пенсионная система абсолютно дискриминационная по отношению к тем, кто воюет. Но она выгодна тем военным, кто находится в тылу. Потому что в расчет пенсии не входят «боевые» и иные надбавки. Об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «Донецких новостей».

Рева отметил, что 27 декабря Кабинет министров отложил введение в действие постановления №704* «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» в связи с тем, что до конца года так и не удалось принять закон о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Он пояснил, что постановление № 704 корректирует структуру денежного обеспечения военнослужащих, в которую входят основные выплаты и дополнительные. К основным выплатам относятся: должностной оклад, доплата за военное звание, за стаж. Это основные три позиции. Далее идут премии, надбавки и пр. «В нынешней структуре денежного обеспечения военнослужащих есть та же проблема, что и у госслужащих: основные выплаты – низкие, а дополнительные – большие. Например, оклад 1200 грн, а премия – 5000 грн. Но и то, и другое – денежное обеспечение. Постановление № 704 предусматривало увеличение доли основных выплат и уменьшение дополнительных», – уточнил министр.

Основная проблема, по словам Ревы, в том, что на сегодня действует закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, принятый еще в 1992 году. Закон принимался в совершенно иных условиях, чем сегодня, и совершенно для иных целей.

Во-первых, как отметил министр, в 1991 году, когда Украина стала независимой, на нашей территории находилось военное формирование в 700 тыс. чел. «А воевать мы тогда точно ни с кем не собирались. Поэтому цель тогдашнего правительства было сократить такую армию до минимума. Для этого приняли закон, который предусматривал максимально льготные условия, чтобы человек быстрее вышел на пенсию из силовых структур», – продолжил министр.

Во-вторых, в 1991-1993 годах была наивысшая инфляция в истории независимой Украины. «В 1993 году инфляция была 10 000%! И что получалось – каждый месяц (через индексацию, – прим.) поднималось денежное обеспечение действующих военных, но на пенсионерах это не сказывалось. Поэтому решили привязать все к инфляции: каждый месяц поднимать зарплату действующим военнослужащим и одновременно выплаты тем, кто на пенсии», – пояснил глава ведомства.

Данный инфляционный механизм, заложенный в закон, действует по сей день. Но с годами экономическая ситуация изменилась полностью. «Во-первых, у нас нет инфляции в 10 000%, а лишь 10-12%. Во-вторых, у нас сегодня есть потребность стимулировать людей служить в армии. Для примера, возьмем офицера, который сегодня служит в Киеве, и офицера с передовой в зоне АТО. Так вот денежное обеспечение для назначения пенсий по этому закону у них будет одинаковое. При том, что у служащего на передовой денежное обеспечение вдвое выше, потому что ему доплачивают боевые и другие надбавки. Но в расчет пенсии эти "боевые" не входят. И кто при этих условиях будет служить на передовой?», – задает риторический вопрос Рева.

Есть еще нюанс. «У офицера на передовой месяц службы там идет за три. То есть он год служит на передовой, мы ему пишем – 3 года. Это очень правильно. Но, если мы берем пенсионное обеспечение, то мы ему говорим: мы тебе все эти проценты засчитаем, но поставили ограничение в 70% от твоего денежного обеспечения, которое сократили вдвое. То есть эта пенсионная система абсолютно дискриминационная по отношению к тем, кто воюет. Но она классная, для тех, кто сидит в тылу», – констатировал министр.

Рева уточнил, что данную систему нужно менять комплексно, что включает: 1) изменение структуры денежного обеспечения действующих военнослужащих, 2) систему начисления пенсий военным, 3) систему их пересчета. «Мы начали с принятия постановления № 704, которое должно было изменить структуру денежного обеспечения. До конца года мы должны были принять закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, а потом – действовать. К сожалению, это сделать не удалось. И поэтому мы отложили введение в действие постановления № 704. Но хотя там и написано – на год (до 1 января 2019 года, – прим.), но по факту – до момента принятия закона. Как только закон будет принят, на второй день мы введем в действие это постановление. Такая договоренность была, когда мы еще в августе принимали это постановление», – дополнил министр.

При этом он акцентировал, что, несмотря на ситуацию с постановлением № 704, все военнослужащие, которым повысили выплаты, будут их получать с 1 января 2018 года. Просто структура их денежного обеспечения не изменится, «а могла бы измениться». «Денежное обеспечение военнослужащих определяется бюджетом Украины. Если военнослужащий в 2017 году получал 10 тыс. грн, а бюджет [2018 года] предусматривает, что он должен получать 12 тыс. грн, то с 1 января он будет получать 12 тыс. грн», – разъяснил министр.

Также Рева отметил, что сейчас законопроект о пенсионном обеспечении военных разработан, и согласно процедуре, подан в СНБО Украины. «Я лично имел разговор с секретарем СНБО Александром Турчиновым. Сегодня мы опять встречаемся с ним вместе с представителями силовых ведомств. Работа идет. И мы эту работу планируем завершить, как можно быстрее. Люди не могут так долго ждать. Но у нас должен быть согласованный законопроект. Т.к. в этом законе не должно быть ни одного момента, который вызовет неудовлетворение у людей, которые сегодня с оружием в руках. Это очень серьезный и ответственный вопрос», – резюмировал министр

* 27 декабря Кабинет министров отложил введение в действие постановления №704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» от 30 августа 2017 года, предусматривающего увеличение денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур до 1 января 2019 года, вместо ранее планируемого срока с 1 января 2018 года. Причина – согласно закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих влечет перерасчет пенсий.