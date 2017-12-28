Переселенец из Донецка с нуля развивает ветеринарную клинику на новом месте (Фото). Новости

Переселенец Иван Левинский (на фото) – ветеринар из Донецка, который несколько лет назад был вынужден переехать в Винницу. Здесь он с нуля открыл частную практику. Оборудование получил благодаря предоставленному финансированию от Международной организации по миграции (МОМ).

«Когда ты спас животное и люди приходят тебе благодарные, работа идет в удовольствие», – поделился переселенец.

Сегодня в Виннице он известный ветеринар. Еще 2,5 года назад он возглавлял больницу ветеринарной медицины в Донецке. «Арендовал помещение 14 кв. м и начал заниматься ветеринарной практикой. Первые 3 месяца это был ужас, потому что никто обо мне не знал», – вспоминает врач.

Со временем довольные посетители стали рекомендовать доктора. И его дело стало расти. А через год от знакомого он узнал о программах МОМ по поддержке микропредпринимательства. После защиты собственного проекта доктор получил необходимые приборы – биохимический анализатор крови и монитор состояния пациента. «За счет этого клиентов стало еще больше. Потому что спектр моих услуг увеличился. Я могу проводить и диагностику», – рассказал Иван Левинский.

Людей обращается все больше. Иван решает расширять практику. Сейчас его клиника – это помещение в 65 кв. м с операционной и смотровой комнатами.

По словам посетителей, врач проявляет к пациентам внимание, уход и сопереживание.

Иван Левинский воспитывает двоих детей, строит собственное дело и занимается общественной деятельностью – помогает создать муниципальный приют для животных. «Мне это нравится. Мне нравится ехать, бежать, делать. Жизнь – это движение», – резюмирует мужчина.

По материалам видеосюжета МОМ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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