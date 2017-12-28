Переселенец из Донецка с нуля развивает ветеринарную клинику на новом месте (Фото). Новости

Переселенец Иван Левинский (на фото) – ветеринар из Донецка, который несколько лет назад был вынужден переехать в Винницу. Здесь он с нуля открыл частную практику. Оборудование получил благодаря предоставленному финансированию от Международной организации по миграции (МОМ).
«Когда ты спас животное и люди приходят тебе благодарные, работа идет в удовольствие», – поделился переселенец.
Сегодня в Виннице он известный ветеринар. Еще 2,5 года назад он возглавлял больницу ветеринарной медицины в Донецке. «Арендовал помещение 14 кв. м и начал заниматься ветеринарной практикой. Первые 3 месяца это был ужас, потому что никто обо мне не знал», – вспоминает врач.
Со временем довольные посетители стали рекомендовать доктора. И его дело стало расти. А через год от знакомого он узнал о программах МОМ по поддержке микропредпринимательства. После защиты собственного проекта доктор получил необходимые приборы – биохимический анализатор крови и монитор состояния пациента. «За счет этого клиентов стало еще больше. Потому что спектр моих услуг увеличился. Я могу проводить и диагностику», – рассказал Иван Левинский.
Людей обращается все больше. Иван решает расширять практику. Сейчас его клиника – это помещение в 65 кв. м с операционной и смотровой комнатами.
По словам посетителей, врач проявляет к пациентам внимание, уход и сопереживание.
Иван Левинский воспитывает двоих детей, строит собственное дело и занимается общественной деятельностью – помогает создать муниципальный приют для животных. «Мне это нравится. Мне нравится ехать, бежать, делать. Жизнь – это движение», – резюмирует мужчина.
По материалам видеосюжета МОМ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Как переселенка из Горловки от безысходности стала предпринимателем (Фото)
- Переселенцы из Донецка, Горловки и Енакиево стали керамистами в Славянске (Фото)
- Мечтай и действуй: Переселенка из Луганска развивает бизнес на новом месте
- Переселенец из Тореза перевез пасеку и развивает любимое дело (Фото)
- Переселенка из Донецка открыла фотостудию для собак и кошек (Фото)
- Принты на тканях от переселенцев из Донецка покоряют Украину и мир (Фото)
- Переселенец-«парень из села» открыл первый хостел в Мариуполе (Фото)
Комментарии