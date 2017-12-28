Местные власти в прифронтовой зоне не углубляются в реальные проблемы, – эксперт. Новости

Гражданам нужно быть активными и самим действовать, ведь они сами лучше знают о своих проблемах на местах. Об этом рассказал координатор движения «Сильные громады» Валентин Красноперов (на фото), передает пресс-служба фонда «Демократические инициативы».

По его словам, положительные примеры есть. «Возьмем, например, Доброполье. Там люди научились организовываться, и сами решают местные проблемы – инфраструктуры, переселенцев, бездомных животных, внедряют бюджеты участия», – рассказал эксперт.

Люди могут влиять на власть, признает эксперт, но к власти есть большие вопросы. «Местные жители уже знают, что половину денег дает администрация, половину – городские советы. Но городской совет саботирует решения, и проекты закрываются. Сами же граждане не разделяют, какие рычаги у них, какие – у местных советов, а какие – у центрального правительства. Так что нет обсуждения и плюрализма, и решения выходят кривыми», – считает координатор движения «Сильные громады».

По его словам, абсолютно недемократическими остаются и военно-гражданские администрации. Местные власти в прифронтовой зоне не углубляются в реальные проблемы жителей региона. «Вот создается в Киеве закон о военно-гражданской администрации, но ни с кем он не обсуждается на местах. Избранные депутаты приезжают на места, выбив в Верховной Раде определенные средства, строят от себя спортплощадки и пиарятся. Коммуникации с местными не происходит», – считает Валентин Красноперов.

Таким образом, отмечает общественный активист, уничтожается Государственный фонд развития, а Европа, в свою очередь, прекращает предоставление дополнительных средств на развитие регионов. «Потому что Европа говорит: вы не можете в ручном режиме с Верховной Радой использовать эти средства», – констатировал эксперт.

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