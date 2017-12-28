Освобожденным из плена «Л/ДНР» украинским заложникам выплатят денежную помощь. Новости

Минсоцполитики подготовило проект Постановления о выделении материальной помощи освобожденным вчера, 27 декабря, из плена заложникам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Он уточнил, что министерство предлагает выдать каждому освобожденному по 100 тыс. грн.
«Нам сегодня до вечера передадут списки этих людей, с их адресами. И сейчас идет выполнение моего поручения на местах – чтобы каждое управление соцзащиты по указанным адресам изучило потребности этих людей с точки зрения социальной защиты. Кому-то нужно трудоустройство, кому-то реабилитация и пр. мы это все изучаем, и сразу начинаем с ними работать», – сказал министр.
Рева акцентировал: главное – что люди вернулись домой. «Но человек должен ощущать, что его страна не просто встретила цветами. Но после того, как их встретили, начинает его возвращать к мирной жизни. И мы эту работу уже вчера начали», – резюмировал министр.
Напомним, вчера, 27 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству социальной политики организовать оказание необходимой помощи освобожденным заложникам.
Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.
Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что освобождение заложников, которое произошло 27 декабря на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса.
По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по освобождению заложников.
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