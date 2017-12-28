Ситуация в пунктах пропуска днем 28 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Светлана: «13:34. У кого есть номер горячей линии? Много людей стоит на нулевом посту в сторону Горловки, а автобусов нет».

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «11:52. В Донецк очередь на Марьинке огромная, льгота до первой посадки»;

Игорь: «12:32. От кольца до посадки за 2 ч. 20 минут»;

Юлия: «13:21. Пешая на украинском блокпосту большая, аж на "улицу". Приехали на ДНР в 6 утра, прошли все блокпосты в 12:30. На украинском блокпосту в украинскую сторону пусто»;

Ирина: «13:32. Муж сказал, что перед бп, в 11:30, и до сих пор не могу дозвониться»;

Илья ответил Ирине: «14:25. «Ирина, плохо пропускают, в районе 3 часов (мск) начинает ехать "супермега льгота " к закрытию начнут всех толпой запускать».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ольга: «11:10. На Еленовке машин 100 из Донецка. На "Перлыне" машин 50, медленно»;

Виталий: «13:14. Еленовка в Донецк – от табачки (пока), Новотроицкое от знака "конец Новотроицкого". Еленовка из Донецка – почти пусто, на "Перлыне" – от второго туалета».

КПВВ «Гнутово»:

Даниил: «12:40. Пищевик, на Донецк около 30 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 14:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» очередей на выезд не было, на въезд – 25 транспортных средств;

в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 12 легковых автомобилей и 7 автобусов, на въезд в очереди находилось 12 транспортных средств;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 22 легковых автомобиля и 2 автобуса, на въезд – 23 транспортных средства.

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