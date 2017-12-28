Находящимся в плену «Л/ДНР» украинцам трудовой стаж начисляется, – Рева. Новости

Если военнослужащий Украины попал в плен в зоне АТО, то весь период его удержания также зачисляется в трудовой стаж. Об этом, сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, отвечая на вопрос корреспондента «Донецких новостей».

«Трудовой стаж идет аналогично, как в службе в армии. Если военнослужащий попал в плен, он продолжает нести службу и этот срок ему засчитывается. Возможно, также в тройном размере, как участнику боевых действий», – сказал министр.

Как ранее в ходе пресс-конференции отмечал Андрей Рева, освобожденным 27 декабря из плена украинским заложникам будет выделена материальная помощь. Министерство предлагает установить ее размер – по 100 тыс. грн каждому.

Также министр отметил, что для военнослужащих на передовой в зоне АТО в трудовой стаж месяц службы идет за три. Однако при действующей системе пенсионного обеспечения военнослужащих, военные с передовой и служащие в тылу получают одинаковую пенсию.

Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и «Л/ДНР» начались очередные переговоры по освобождению заложников.

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