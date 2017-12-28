В Северодонецке одну женщину сбили на переходе, другую – на дороге. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) произошло 2 ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Так, водитель автомобиля «ВАЗ-21091», пересекая перекресток ул. Первомайской с пр. Химиков, совершил наезд на гражданку пожилого возраста, которая двигалась по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями госпитализирована в больницу.
Также в пресс-службе сообщают о еще одном дорожно-транспортном происшествии. Водитель автомобиля «DAEWOO Lanos», двигаясь по пр. Гвардейскому, совершил наезд на женщину преклонного возраста, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями госпитализирована в больницу.
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