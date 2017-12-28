С детьми на Донбассе нужно говорить о войне, а не замалчивать проблемы, – психолог. Новости

С детьми, пострадавшими от вооруженного конфликта на Донбассе, нужно говорить о войне, а не замалчивать проблемы, потому что психологические ощущения ребенка могут ударить по его физическому здоровью, в том числе спровоцировать раковые опухоли. Об этом, комментируя методы реабилитации в одной из школ прифронтового Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.), рассказала психолог Вера Романова (на фото).

«Дети нуждаются в том, чтобы начать об этом говорить. Девочка – яркий пример того, что всем запрещают говорить о войне, все это носят внутри. Даже в онкологических клиниках сейчас начали говорить о психосоматике, поэтому не для кого это уже не магия, а что-то настоящее. Это внешний конфликт, перенесенный вовнутрь, и он переносится нами на наши органы», – сказала она.

По ее мнению, украинскому обществу ради детей нужно перестроится и начать решать внутренние проблемы путем компромисса и взаимной помощи. «Мы не можем говорить об этом в открытую, как же мы можем говорить с самими собой? Вся суть счастливой нации, это не когда мы победили в конфликте, или добились успеха в конфликте, а тогда, когда мы нашли компромисс. И нам сейчас нужно всем перестраиваться с конфликтных условий жизни, когда у нас есть внешний агрессор, на какие-то компромиссные», – считает психолог.

Как сообщалось ранее, в Торецкой школе №10 тема войны очень болезненная, работники школы стараются, чтобы фактор войны остался незаметным, и выражать свои мысли по этому поводу среди детей не принято. Чтобы отвлечь внимание детей от войны педагоги проводят внеклассные занятия, различные кружки и обмениваются опытом с учениками западной Украины.

По материалам видео ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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