Бесплатная медицина? Дети «серой зоны» живут с травмами и осколками от снарядов на теле . Новости

На Донбассе дети «серой зоны» живут с травмами и осколками от снарядов на теле годами, потому что у родителей нет денег на их реабилитацию и лечение, а государство кивает на бесплатную медицину и отказывает пострадавшим даже в присвоении статуса детей войны. Об этом рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«У нас абсолютно все дети в прифронтовой зоне нуждаются, как в психологической, так и в медицинской помощи. У нас каждый день попадаются дети, которые живут в "серой зоне", их родители не обращаются в медицинское учреждение, потому что они понимают, что это деньги», – говорит он.

По его словам, родители осознанно не обращаются в больницу, потому что знают, что без денег им не помогут. «У нас каждый день в каком-то поселке обнаруживается какой-то ребенок с осколком в плече, который у него год-два, а родители не обращаются, потому что знают, что 10-15 тыс. грн – просто обратиться в заведение, нужно платить хирургам, нужно платить за медикаменты и так далее», – продолжает волонтер.

Каплин добавил, что его волонтерская организация пыталась помочь детям, живущим в зоне боевых действий, обратившись к украинским чиновникам. «Дети, у которых замерзли почки, потому что они сидели в подвалах, у которых упало зрение, воспаляются хронические заболевания… Мы написали несколько писем на эту тему, предложили как-то отрегулировать получение бесплатной медицинской помощи в статусе ребенка войны для этих детей, на что получили в ответ, что у нас вся страна имеет право на бесплатную медицину», – рассказывает он.

Волонтеры сдаваться не собираются. «Раз речь стоит так, мы следующим письмом предложим за счет государственного бюджета Украины застраховать, оформить медицинскую страховку для всех этих детей, чтобы этот ребенок мог обратиться в любое медицинское учреждение, независимо от формы собственности, в том числе в частную клинику, и за счет этой медицинской страховки получить действительно бесплатную медицинскую помощь», – сказал Каплин.

Как сообщалось ранее, по словам эксперта по делам детей Светланы Клочко, в Украине около 600 тыс. детей должны иметь статус «дети войны», но государство до сих пор не обеспечило ни такого статуса, ни возможности для реабилитации пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

По материалам видео ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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