«Боевые товарищи» выдвинули Захарченко на пост «главы ДНР» (Фото). Новости

Представители ОО «Оплот Донбасса» сегодня, 28 декабря, в Донецке на своей очередной конференции проголосовали за резолюцию, в которой принято решение поддержать кандидатуру Александра Захарченко на пост«главы ДНР», выборы которого должны состояться в ноябре 2018 года. Об этом пишут интернет-ресурсы НКТ*.

Сообщается, что Захарченко предложил в 2018 году усилить работу «Оплота Донбасса» по следующим направлениям: «помощь и поддержка семей военнослужащих, погибших и раненых военнослужащих; военно-патриотическое воспитание детей и молодежи; усиление работы с личным составом непосредственно в воинских частях и подразделениях; внедрение уроков духовности в образовательных учреждениях республики; поддержка молодых представителей науки». «В целом работой общественной организации "Оплот Донбасса" я удовлетворен. Скажу честно, что воспринимаю все наши встречи как семейные. Для меня вы – боевые товарищи, моя семья. То, что мы пережили вместе, забывать нельзя. Мы выбрали свою судьбу. Девиз нашей организации – "Нет уз святее товарищества!" Эти слова для нас святые», – сказал Александр Захарченко.

На мероприятии также присутствовали «заместитель председателя совета министров ДНР», «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, «председатель правления ОО "Оплот Донбасса"» Сергей Завдовеев и др. члены ОО.