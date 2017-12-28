Государство нищее, голое и босое: Тука объяснил, почему не дают льготы детям Донбасса. Новости

Помогать детям, проживающим в прифронтовых населенных пунктах на Донбассе в получении качественной медицинской помощи – это задача Министерства здравоохранения, а статус детей войны, пострадавшим от боевых действий, не дают, потому что в стране нет денег, но более половины населения – льготники. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Это прерогатива Министерства здравоохранения, но мне неизвестно, чтобы существовала какая-то отдельная специфическая программа относительно непосредственно Донбасса… Нужно понимать, что систему нужно решать на уровне политики», – сказал он.

Тука также прокомментировал инициативу волонтеров, которых хотят предложить украинскому правительству оформить страховку для всех пострадавших от боевых действий детей, чтобы этот ребенок мог получить бесплатную медицинскую помощь.

«Наблюдаю яркий бег по кругу с использованием, извините, откровенных популистских шагов. Во-первых, государство у нас – нищее, голое и босое государство, в том числе государственный бюджет. В бюджете у нас дефицит, это тоже ни для кого не тайна. Вы знаете сколько вообще льготников у нас в стране? Больше половины населения нашей страны – они льготники. По моим оценкам, среди тех людей, которые получили льготы как участники АТО, участники боевых действий, из них реально принимали участие в боевых действиях максимум 20%», – заявил он.

По материалам видео ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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