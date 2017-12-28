Собака – член семьи: Как на Донетчине служат четырехлапые «пограничники» (Фото). Новости

На Донбассе в зоне АТО в работе пограничникам помогают собаки. Чаще всего – на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). А рабочий день у них не нормированный – работают, когда нужно.

Так, в Донецком пограничном отряде (Мариуполь, Донецкая обл.) собаки охраняют границы на равных с людьми.

Собака Эльма породы малинуа (бельгийская овчарка, – прим.) на службе пока еще новичок. Она только приехала в Мариуполь из кинологического центра и сейчас проходит адаптацию. А еще в ее распорядке – обязательные тренировки. Эльма из тех собак, которые находят взрывчатку, оружие и боеприпасы. Ее хозяин Денис Саликов признался, что животное стало членом семьи. «Эта собачка у меня уже 6 месяцев. Мне ее дали из обучающего кинологического центра Великие Мосты (Львовская обл., – прим.). Очень добрая собака. Я нашел с ней контакт на третий день, как мы с ней познакомились. Она живет со мной дома. Гуляем с ней, тренируемся. У меня есть сын – 3 года. Они на второй день нашли взаимосвязь сразу. Жена тоже. Собака – член семьи», – поделился кинолог.

Еще одна четырехлапая «пограничница» – 3-летняя немецкая овчарка Челси. Вместе с хозяином Владиславом Середой начинала службу в Чопском пограничном отряде. Теперь обнаруживает наркотики возле Мариуполя. «Купил себе собаку в 2014 году. И за ней нужно было смотреть, как за маленьким ребенком. Сам тренировал. Ездили в кинологический обучающий центр. Очень хорошо работает, спокойно. Немного энергичная, непоседа», – рассказал инспектор пограничной службы Донецкого погранотряда.

Чтобы сотрудничать с четырехлапым побратимом, кинологам нужно соблюдать определенные правила и ухаживать за своими любимцами. «Питаются они также, как и обычные собаки. За 2 часа до службы собаку можно покормить. Потом, когда ты ее применяешь, она должна быть в полуголодном состоянии, чтобы она могла легко работать», – объяснила старший инструктор кинологической службы Донецкого погранотряда Юлия Савицкая.

По материалам видеосюжета ТК «ДоТеБе» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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