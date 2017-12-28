Возмущения на Донбассе: Vodafone переводит жителей на «неподконтрольный» тариф. Новости

Мобильный оператор Vodafone Ukraine‏ переводит всех абонентов, которые проживают на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, на новый тариф «Смартфон Стандартный». Основная проблема, что тарифный план предусматривает повышенную ежедневную абонплату в 3 грн.

Жители сообщили «Донецким новостям», что многие из них получили SMS-уведомления от оператора о принудительном переводе на новый тариф. Естественно, оплата 90-93 грн в месяц для многих на неподконтрольных территориях является дорогим удовольствием. «Расценки – это одно. Но если бы за эти деньги и качество было соответствующее. У нас, в Донецке, время от времени МТС (Vodafone) падает – так мы типа "столица", а выедешь из города – все, одна палочка на телефоне, или вообще нуль», – рассказала дончанка Виктория.

Соцсети

Многие усматривают в действиях оператора нарушение прав потребителей и грозят подать в суд. Другие заранее оценивают проигрышность такого решения. «По судам бы их затаскать. Но это мы в соцсети так кричать можем. А на самом деле же понимаем, ну, кто будет пересекать блокпосты, стоять полдня в очередях на пункте пропуска ради какого-то тарифа. И в суды же ни один раз ездить придется, плюс пошлины, плюс ночевать где-то нужно. Это обойдется намного дороже, чем смириться и согласиться на условия Vodafone. Поэтому я смирилась. Мы загнаны в угол, у нас нет другого выхода. Обидно, что украинский оператор пользуется ситуацией», – говорит дончанка Анна.

Пока же по факту жители неподконтрольных городов жалуются в соцсетях и заваливают жалобами онлайн-линии оператора.

Также люди отмечают, что такое состояние дел сторонникам «республик» дает лишний повод «похаять» Украину и как она отвернулась от своих граждан. «Посмотрите соцсети. Это же ужас. Невозможно читать. Хотя я в чем-то с ними согласна. Не по-людски это как-то. У нас беда, война, мы надеемся на помощь, а тут – то одно придумают, то другое», – продолжает Анна.

Но в Донецке нашлись и защитники Vodafone. «Ну, чего на Vodafone накинулись? Неужели люди не понимают, что не Vodafone нужно хаять, а тех, кто эту "республику" здесь создал. А раз ходили на "референдум", голосовали, решили здесь жить – пожалуйста, все вопросы к местным властителям. Они же выдавили отсюда сначала Киевстар, потом Life, оставили один МТС. Да и то только потому, что за два года не могут до ума довести свой "Феникс" ("республиканский" мобильный оператор в "ДНР", – прим.). А МТС и так на ладан дышит, понятно дело, рано или поздно загнется. Так что, они снова будут Украину обвинять? Я считаю: раз выбрали "ДНР", то все вопросы к "ДНР" и России. Что по размеру пенсий, что по мобильной связи. А от Украины отстаньте», – возмущен Виктор, вынужденный оставаться в Донецке по семейным обстоятельствам.

В свою очередь эксперт Vodafone Антон Бондаренко подчеркнул, что оператор не может полноценно осуществлять свою деятельность на неподконтрольных территориях. «В соответствии с договором с международной группой Vodafone, украинский Vodafone не имеет права заниматься хозяйственной и коммерческой деятельностью не территориях, неподконтрольных Украине. А удаленное обслуживание номеров абонентов связано с дополнительными затратами. По этой причине и был создан тариф Смартфон Стандартный, который позволит обеспечить связь. Иной возможности, к сожалению, нет», – прокомментировал эксперт.

Соцсети

При этом Vodafone Ukraine в сети Twitter акцентирует, что условия тарифа «Смартфон Стандартный» применяются только к тем абонентам, которые находятся на неподконтрольных территориях. «Если вы находитесь на подконтрольной Украине территории, вы пользуетесь своим тарифом. Условия тарифа Смартфон Стандартный применяются только к тем абонентам, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях. Находятся постоянно или временно», – говорится в разъяснении.

Однако уже второй день поступают сообщения из городов Донецкой области, приближенных к линии фронта, что и здесь жители получают SMS-уведомления о переводе их на «неподконтрольный» тариф. Это, в частности, касается Марьинки, Авдеевки и Торецка (до переименования – Дзержинск). Здесь также Vodafone практически монополист. Так, жители Марьинки констатируют, что «у нас кроме Водафона ничего не ловит… Лайф через раз ловит, Киевстар покрытия нет».

«Сегодня меня, жителя Торецка, мобильный оператор перевел без моего ведома на тариф 3 гривны в день. Мотивировали, что всех жителей ОРДЛО переводят на этот тариф. Торецк – это Украина, сказал я оператору, на что он ответил – вы типа линия разграничения», – написал 27 декабря житель Торецка в Twitter.

Соцсети

Но вероятно, массовые возмущения пользователь возымели действия. И сегодня отдельные жители Донецкой области получили новые SMS-уведомления от Vodafone, что их перевели в тариф «Смартфон Стандартный» ошибочно. Но пока сообщается лишь о единичных таких случаях – причем, как на подконтрольной, так и неподконтрольной территориях.

Соцсети

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как отметил пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Рубан, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. «У нас там никто не работает. Если, к примеру, отключают электрику, то базовые станции, естественно, не работают. Если включают, то и станции переподключаются. … Сеть работает автономно. Ресурс определенный есть, так как уже столько лет связь держится. Но оборудование, хоть и достаточно надежное, но без поддержки может давать сбой», – рассказала Рубан.

Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны.

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