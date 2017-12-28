Переселенцы смогут получать субсидии «по декларации», – Рева . Новости

Переселенцам будет предоставлена возможность оформлять субсидии на услуги ЖКХ без предоставления договора об аренде жилья и без документа о регистрации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Министр уточнил, что данное предложение прозвучало на его встрече с переселенцами, которая состоялась на днях.

«Было предложено, что гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию, но не могут оформить договор на аренду жилья, мы предоставим возможность получать субсидию по декларации. То есть человек декларирует, что он живет здесь и с ним такая-то семья. Затем наш социнспектор проверит факт проживания. И мы будем через комиссию предоставлять возможность получить жилищную субсидию без прописки (то есть без регистрации) и без предоставления договора аренды жилого помещения», – сказал министр.

Рева считает это «правильным шагом». «Этих людей нужно поддерживать. Не от хорошей жизни они оставили свое жилье в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым», – заключил он.

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