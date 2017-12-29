В предновогодний Донецк пришла не календарная весна (Фото). Новости

28 декабря в Донецке царила весенняя погода, температура воздуха на градусниках поднялась до +14 градусов. Совсем не зимнюю погоду обсуждают пользователи соцсетей.

Евгения: « ...по ощущениям – конец марта, воздух теплый, травка зеленая, почки раскрылись»;

Людмила: «У нас Новый год на носу или 8 марта?»;

Евгения: «Два в одном!».

Каким был город в этот последний четверг уходящего 2017 года, показали дончане Евгения Карпачева и Александр Валентинович.

Читайте также: