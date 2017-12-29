В предновогодний Донецк пришла не календарная весна (Фото). Новости

28 декабря в Донецке царила весенняя погода, температура воздуха на градусниках поднялась до +14 градусов. Совсем не зимнюю погоду обсуждают пользователи соцсетей.
- Евгения: « ...по ощущениям – конец марта, воздух теплый, травка зеленая, почки раскрылись»;
- Людмила: «У нас Новый год на носу или 8 марта?»;
- Евгения: «Два в одном!».
Каким был город в этот последний четверг уходящего 2017 года, показали дончане Евгения Карпачева и Александр Валентинович.
Читайте также:
- Фотовзгляд из Донецка: Как главную елку «ДНР» зажигали и мед продавали
- Вот такая зима: Мряка в Донецке (Фото)
- Смешной Донецк: Pizzdon, воинствующие солонки и пропуск для Деда Мороза (Фото)
- Как в Одессе: Смешной Донецк (Фото)
- Смешной Донецк: Горячие люди, поребрик и пакеты со взрывчаткой (Фото)
- Донецк: Непривычный декабрь (Фото)
Комментарии