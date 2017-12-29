Из плена «ЛНР» освобожден блогер Эдвард Нэд, но Стас Васин остается пока в «ДНР». Новости

27 декабря в рамках обмена пленными был освобожден блогер из Луганска Эдуарда Неделяева, публиковавшийся в сети под ником Эдвард Нэд.

Блогера арестовали в неподконтрольном Луганске в ноябре 2016 года и обвинили в «шпионаже». 1 августа 2017 года «генпрокуратора ЛНР» сообщила, что Эдуард Неделяев «приговорен» к 14 годам тюрьмы.

Эдуарда «обвинили» в том, что он через соцсети распространял негативную информацию о «жителях ЛНР, унижающую честь и достоинства граждан, пытался разжечь ненависть и вражду по отношению к русской нации». Также, якобы он передавал «представителям иностранной разведки данные, способные нанести вред ЛНР, с целью подорвать основы национальной безопасности».

«Эдуард Неделяев. Проживает в Луганске. Все это время там жил. И без еды, и без воды был, когда трудно было в 14-м. Он не хотел уезжать. Все понимал, но не мог. Имел на то причины. Его право. Писал в Facebook о Луганске, о жизни в оккупированном городе, о том, как он меняется. Часто комментировал здесь посты. Особо не прятался, что видно по его нику», – писал тогда украинский журналист и волонтер Родион Шовкошитный.

В августе СБУ подтвердила, что Эдуард Неделяев официально был признан заложником представителей «ЛНР» и он есть в списках на обмен в рамках минских договоренностей.

При этом в «ДНР» продолжает удерживаться блогер Станислава Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке. Стаса арестовали 2 июня 2017 года. При этом в «ДНР» отказывались признавать факт задержания, и «полиция ДНР» даже объявила в розыск блогера как пропавшего без вести жителя Донецка. Но после «министерство госбезопасности ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них.

В свою очередь СБУ сообщила, что Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».

При этом по информации друга блогера, экс-нардепа Егора Фирсова, «ДНР» отказалась включать Стаса Асеева в списки на обмен пленными 27 декабря.

«Наша сторона просит выдать 94 человека, а сторона ЛДНР готовы отдать только 74. Причем их позиция по этим 20 людям остается непонятной. К моему большому сожалению, среди тех, кого не хотят менять есть имя Стаса Асеева (Васина), украинского журналиста, который был похищен и пленен. Насколько я знаю, сторона ДНР настроена по отношению к Стасу крайне враждебно, они признают факт его заключения, но обменивать отказываются», – сообщил Фирсов.

Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и «Л/ДНР» начались очередные переговоры по освобождению заложников.

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