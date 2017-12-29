Жители Донецка протестировали местную 3G. Новости

В «ДНР» местный оператор мобильной связи «Феникс» начал тестирование сети 3G. В полноценном режиме планируют запустить до февраля 2018 года.

Жители Донецка уже четвертый день испытывают «республиканскую» 3G, и своими впечатлениями делятся в соцсетях.

Они, в основном, приветсвуют новшество, но напоминают, что «Феникс» «обещал запустить 3G в 2017 году, а обещание давал в 2016 -м».

«Фениксу уже почти 2 года, но 3G в тестовом режиме? Классно работают)», – отметил Кирилл.

Непосредственно по качеству связи достаточно много отрицательных отзывов:

Вадим: «Удалось найти сеть 3G на площади Ленина, но она не работает. Самый нормальный интернет был на Лайфе. МТС – га*но, Феникс – тоже!»;

Олег: «Нигде не нашел»;

Артемий: «Когда он работал – было норм, только 2-ой день уже не работает»;

Инесса: «У меня вообще Феникс не пашет второй день»;

Ни-Чейна: «Пока не фонтан»;

Артур: «Вот Феникс 3G. Настроил, но спустя 2 минуты пропадает связь Феникс и включается опять 2G».

Жители окраин Донецка констатируют, что «даже просто G нет»:

Наталья: «У меня на Петровке с Феникса не то что 3G не работает, там просто даже G нет… Я может не в Донецке живу?))) Феникс, где мое 3G, где мой интернет?»;

Евгений: «У меня его тоже нет, хоть и живу не на Петровке»;

Женя: «Вообще, да. Петровочка хромает. Слабый сигнал. В квартире даже не ловит бывает. А скорость, учитывая тесты, я думаю, подымут»;

Владимир: «Наталия, Вы говорите о Петровке... Приедьте на Октябрьский!!! Аналогично!!!».

«Может от местоположения зависит? Нормально работает, не вылетает», – предполагает Климентий.

Правда, нашлось три отзыва в поддержку «Феникса»:

Георгий: «Отлично, спасибо, все суперрр»;

Петр: «Отлично работает!»

Сергей: «Полет нормальный»

Как сообщалось ранее, «ДНР» закупила в Малайзии порядка 20 базовых станций для «Феникса».

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