Прокуратура подозревает экс-чиновника в растрате 10 млн грн для переселенцев. Новости

Экс-начальника Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА подозревают в растрате грантовых средств для переселенцев в сумме почти 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура Киевской области сообщает о подозрении бывшему начальнику Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что экс-служащий, будучи в должности, в период с 2015-2016 годов умышленно потратил не по целевому назначению бюджетные средства на общую сумму почти 10 млн грн.

Средства были потрачены в нарушение Грантового соглашения Европейского Союза, в рамках реализации проекта технической помощи «Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей в Киевской области». Указанные средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского учреждения оздоровления и отдыха.

Таким образом, бывший начальник, злоупотребляя служебным положением, нанес ущерб государству почти на 10 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также: