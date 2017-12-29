Подарок жителям Луганска: На Новый год лифты будут работать и ночью. Новости

В неподконтрольном Луганске в новогоднюю и рождественскую ночь лифты в многоэтажных жилых домах будут работать круглосуточно. Связано это с отменой в праздничные дни комендантского часа.

«Все функционирующие лифты города будут работать круглосуточно в Новый год (с 31 декабря на 1 января) и Рождество (с 6 на 7 января). Напомню, что в настоящее время стационарные подъемники работают с 7:00 до 21:00», – сообщил директор городского коммунального предприятия «Центрожилком» Сергей Шатохин

Отметим, что по графику лифты в Луганске работают последние три года. Причем праздничные дни не были исключением, что вызывало неоднократное возмущение горожан.

«На первый взгляд мелочь, но нет – 9-ти, 12-ти и 14-этажек в городе более чем. Тысячи человек ходят пешком. Зачем отключают лифты в 9 вечера? Вышел во двор глянуть салют на День Шахтера в 21:00, посмотрел в компании 20-30 человек с пары подъездов, и потом вереницей мы поднимаемся по лестнице – кому на 9-й, кому на 7-й и т.д. Если комендантский час в 23:00, то сделайте и лифт до 23:00», – сообщали жители после празднования Дня шахтера в августе.

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