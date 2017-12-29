Украинские военнослужащие сбили беспилотник в зоне АТО. Новости

Незаконные вооруженные формирования активизировали воздушную разведку. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба Штаба АТО.

В частности, активизирована разведка НВФ с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены Минскими договоренностями. Пролет беспилотника противника был зафиксирован в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовка около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа «Орлан-10». Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.

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