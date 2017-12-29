Сводка из зоны АТО за 28 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий был ранен, он был доставлен в военно-медицинское учреждение, ему оказана необходимая врачебная помощь. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в штабе АТО.

На донецком направлении на Приазовье участники незаконных вооруженных формирований вели огонь из минометов калибром 82 мм и пехотного вооружения по силам АТО у Павлополя и Талаковки. В пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения противник вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты «Бутовка».

На других участках нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 5 населенных пунктов. Под минометный огонь попали поселок Трудовские на западе Донецка и село Жабичево к северу от Донецка».

Также в «ДНР» сообщают, что «украинская сторона ударила из минометов калибром 120 мм по району поселка Еленовка».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию о ситуации вдоль линии соприкосновения не озвучили.