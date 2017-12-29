Надо освобождать тех, кто остался там, – вернувшийся из плена ученый. Новости

Ученый-религиовед Игорь Козловский пробыл в заложниках у «ДНР» почти 2 года. Чтобы не сойти с ума, он занимался йогой и думал об учениках. Об этом он рассказал в интервью «ТСН».

Журналистов Козловский встретил в палате киевской больницы подтянутым, опрятным и одетым в чистую рубашку, которую привез сын Александр.

«Одно из обвинений, которое кинули мне в "МГБ", что все мои ученики почему-то проукраинские», – рассказал Козловский. И в ответ он сказал, что счастлив.

Именно за проукраинскую позицию ученый попал в застенки. Его схватили в январе 2016 года просто в центре Донецка. В квартире провели обыск, и будто бы нашли 2 гранаты. Осудили практически на 3 года тюрьмы.

На условия, в которых содержали ученого, он не жалуется: говорит, за решеткой его уважали, и даже позволяли получать передачи от родных и друзей, а иногда – игнорировать тюремный режим.

«Не разрешали иметь телефон, чтобы не было связи с Украиной. Меньше у меня было возможностей общаться с кругом осужденных, которые там есть. Я их понимаю: чтобы меньше было влияния», – считает ученый.

По словам Козловского, мужчина из камеры напротив не выдержал заключения и повесился. При том, что обвинения были надуманные – он просто сдавал квартиру человеку, которого обвинили в шпионаже. И таких историй – сотни.

Козловский говорит: почувствовал, что местные жители устали и скучают за Украиной, хоть и боятся в этом признаться. «Тоскуют за обычными вещами: украинскими продуктами, сигареты. Есть люди, которые хотели бы, чтобы вернулась Украина. Но они так или иначе принимали участие в каких-то событиях. Даже если не воевали, но у них есть опасения, что придет Украина, и они окажутся за решеткой. Поэтому они ожидают, что будет амнистия и будет все хорошо», – рассказал освобожденный заложник.

Козловский говорит, что страшно было только сначала. «Особенно в самом начале, когда не понимаешь, что происходит. А еще когда там остается ребенок твой», — пояснил он.

Ребенок – это старший сын Слава, который передвигается в инвалидной коляске. Именно из-за него ученый остался в Донецке.

Поделился ученый и планами на будущее. Говорит, что хочет увидеться с друзьями и просто выпить кофе в кафе. «Есть огромные планы и научные, и преподавательские. Надо работать, а также освобождать тех, кто остался там, это также и наша задача», – отмечает Козловский.

Главное, о чем он мечтает – это скорее увидеть старшего сына. Из больницы, вероятнее всего, ученый выпишется 31 декабря – и как раз в этот день у сына день рождения.

Напомним, что среди освобожденных 27 декабря – легендарный историк и религиовед, за которого боролись много людей доброй воли со всего мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкого областного ОО «Центр Дискавери» Игорь Козловский.

Ранее сообщалось, что лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук отказался называть фамилии в списках на обмен, но подтвердил наличие фамилии известного религиоведа из Донецка Игоря Козовского.

Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сообщил, что все 74 украинских заложника, которые были освобождены в рамках обмена 27 декабря, находятся на подконтрольной Украине территории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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