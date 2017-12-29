В «ДНР» группу людей обвиняют в «госизмене»: Зашифровывали мобильную связь. Новости

В «ДНР» задержали группу лиц, якобы использовавших оборудование «республиканского» мобильного оператора «Феникс» для осуществления зашифрованных вызовов. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба «министерства государственной безопасности Донецкой народной республики».

«МГБ ДНР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие противоправной деятельности, связанной с предоставлением нелегальных услуг связи, путем переадресации голосового трафика оператора мобильной связи "Феникс", установлена и задержана по подозрению в причастности к указанной деятельности группа лиц», – говорится в сообщении.

«В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что данной группой лиц в конце 2016 года организована установка и эксплуатация оборудования, позволяющего осуществлять зашифрованные голосовые вызовы с сокрытием номера вызывающего абонента между различными операторами мобильной связи», – уверяют в пресс-службе «МГБ ДНР».

Также там утверждают, что данная схема используется сотрудниками спецслужб Украины для координации действий агентуры и диверсионных групп на территории «ДНР», а также с ее помощью осуществляются звонки с угрозами о террористических актах.

В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено «уголовное дело». «В случае получения данных об использовании оборудования задержанных в интересах спецслужб Украины им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по ст. 320 УК ДНР "Государственная измена"», – сообщают в «республике».

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