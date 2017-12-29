На Луганщине осудили коррупционера. Новости

Луганская местная прокуратура №2 поддержала государственное (публичное) обвинение по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как сообщили в прокуратуре, в 2016 году инженер технического надзора за строительством подписал акт приемки выполненных работ по реконструкции системы отопления одного из психоневрологических интернатов области стоимостью 700 тыс. грн, однако фактически указанные работы не были выполнены.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и в полном объеме возместил ущерб, причиненный уголовным правонарушением. Беловодским районным судом служащий признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 6800 грн с лишением права заниматься техническим надзором за строительством на срок 1 год.

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