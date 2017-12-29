Что будет с тарифами в такси Донецка на Новый год. Новости

В прошлый Новый год тариф в такси Донецка колебался от повышения в 1,5 раза, до плюс 20 руб. О том, что будет с тарифами на пассажирские перевозки, рассказали сотрудники местных такси, передает «Комсомольская правда».

«Многие операторы подняли тарифы на Новый год в 2017 году в 1,5 раза, а наша компания (самая крупная в Донецке), разрешила плюсовать к счетчику только 20 руб. (9,75 грн по курсу «ЦРБ ДНР» на 29.12.17). Обидно же! Из-за этого комендантского часа нет ночного тарифа, заработки маленькие. Одна надежда – на Новый год», – рассказал таксист со стажем Николай.

«Нам руководство еще ничего не сказало о "новогоднем тарифе", еще решают. Скорее всего, все будет в последний момент», – сообщила диспетчер еще одного популярного оператора сегодня, 29 декабря.

Напомним, «глава ДНР» Александр Захарченко подписал «распоряжение» от 19 декабря 2017 года «О временном приостановлении режима комендантского часа».

Читайте также: