Рева рассказал, почему сегодня шахтеры ему не ломают двери. Новости

С 1 марта 2018 года будет сделан перерасчет страховых выплат для пострадавших на производстве. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 28 декабря в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Когда я пришел работать министром, первым, с чем я столкнулся – нам сломали входные двери. Это приехали шахтеры-инвалиды и сломали нам двери. Расположились здесь и несколько дней прямо жили в министерстве. Мы вели переговоры. И они мне рассказали все, что они думают о власти», – вспомнил Андрей Рева.

Он дополнил, что «сегодня они нам двери уже не ломают». «У нас нормальный с ними диалог. И главное не то, что мы им что-то говорим, а главное то, что мы для них делаем. Вы же помните этот принцип героини фильма "Москва слезам не верит" – не учите нас жить, а лучше помогите материально», – продолжил министр.

В этой связи Рева отчитался о помощи пострадавшим на производстве, которая была оказана в 2017 году:

с 1 января 2017 года для 39 тысяч пострадавших на производстве установлен новый повышенный размер страховой выплаты в 1600 грн с учетом уровня потери трудоспособности. В среднем, с 1 января увеличение таких выплат составило 210 грн на человека;

с 1 марта 2017 года был осуществлен перерасчет страховых выплат на коэффициент роста номинальной заработной платы для 209 тысяч пострадавших на производстве. Средний рост повышения составил 415 грн;

были внесены изменения в систему назначения жилищной субсидии – теперь регрессные выплаты не учитываются в доходе, в связи с чем, пострадавшие на производстве получили увлечение размера социальных субсидий;

в мае 2017 года был внедрен принцип «деньги ходят за человеком», который позволил каждому пострадавшему выбирать самостоятельно санаторий для лечения и реабилитации.

«27 декабря 2017 года было принято постановление Кабинета министров Украины, которое позволяет осовременить страховые выплаты для пострадавшим на производстве. Теперь их число будет – 177 тысяч пострадавших за период с 2008 по 2011 год. То есть не только нынешние выплаты увеличены, но мы также возвращаем долги за время, когда выплаты не пересматривались», – дополнил министр.

Он констатировал, что с 1 марта 2018 года будет сделан перерасчет страховых выплат на коэффициент 1,2 для 207 тысяч пострадавших на производстве. «Всего на эти цели фонд социального страхования направляет 2 млрд грн», – уточнил Рева.

Он также напомнил, что с 1 августа 2017 года в Украине действует Объединенный фонд социального страхования, который образовался в результате слияния двух фондов – фонда временной потере трудоспособности и фонда страхования от несчастных случаев на производстве.

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