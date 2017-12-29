На Донетчине задержан информатор «ДНР», завербованный через соцсеть. Новости

На Донетчине задержан информатор «ДНР». Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями «МГБ ДНР» через социальную сеть.

За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и лично передавал участникам незаконных вооруженных формирований данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил АТО, дислоцированных на территории Донецкой области.

Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим кураторам, а также банковские платежные карточки, куда ему перечисляли деньги.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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