В «ДНР» назвали количество погибших за год мирных жителей. Новости

31 мирный житель погиб, еще 236 получили ранения за год в «ДНР». Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил «заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики» Эдуард Басурин, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Среди мирных жителей республики погиб 31 человек, из них двое детей, и получили ранения 236 человек, из них 14 детей», – сказал Бусурин.

Также он сообщил о количестве поврежденных обстрелами зданий. «В течение года в общей сложности было разрушено и повреждено 1 149 домостроений и объектов инфраструктуры республики», – утверждает Басурин.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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