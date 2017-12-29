Ситуация в пунктах пропуска днем 29 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Граждане отмечают, что на пунктах пропуска начинает ощущаться «новогодний ажиотаж».

По состоянию на день сегодня, 29 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

«Житель Донбасса»: «09:45. Каргил в сторону Курахово – очередь на спуске с моста»;

Славик: «11:37. В направлении Курахово на 0 украинском – очередь за второй поваренной опорой. На ДНР в сторону Курахово очередь на мосту»;

«Шнуров»: «14:15. На Каргиле в сторону Украины очередь – на спуске с моста. Льготы 10 машин»;

Александр: «14:17. Из Курахово –20 авто в Донецк перед украинским блокпостом. На Каргилле – очень много, из Донецка в сторону Курахово – чуть меньше, чем с моста. Но быстро работают»;

Роман: «14:20. Каргил – очередь на спуске с моста».

КПВВ «Майорск» :

Ольга: «14:39. Пешая на Бахмут – людей мало. ДНР прошли за 45 мин, украинский – 10 мин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Юлия: «10:45. На Донецк Новотроицк – машин много, но движение нормальное»;

Екатерина: «12:30. Очередь в сторону Донецка не большая, в начале рынка 50-70 машин»;

Екатерина: «14:00. Проехали украинский блокпост за час, на ДНР посту огромная очередь, конца не видно (((»

Лилия: «Проехать Новотроицкое – пол беды, а вот Еленовку («ДНР») – дольше… И намного».

КПВВ «Гнутово»:

Антон: «11:03. Пищевик (Гнутово) на Донецк – машин 30, льгота – до 10»;

Антон: «12:16. Пищевик (Гнутово) в Мариуполь – до 10 машин. Пищевик на Донецк работает в 6 полос, движение хорошее. Нулевой "ДНР" – на Донецк много, 40-50. Движемся плохо»;

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» сообщений от очевидцев нет.

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