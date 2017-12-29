Ситуация в пунктах пропуска днем 29 декабря. Новости

Ситуация в пунктах пропуска днем 29 декабря

ДН

29.12.17 14:50dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Граждане отмечают, что на пунктах пропуска начинает ощущаться «новогодний ажиотаж».

По состоянию на день сегодня, 29 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • «Житель Донбасса»: «09:45. Каргил в сторону Курахово – очередь на спуске с моста»;
  • Славик: «11:37. В направлении Курахово на 0 украинском – очередь за второй поваренной опорой. На ДНР в сторону Курахово очередь на мосту»;
  • «Шнуров»: «14:15. На Каргиле в сторону Украины очередь – на спуске с моста. Льготы 10 машин»;
  • Александр: «14:17. Из Курахово –20 авто в Донецк перед украинским блокпостом. На Каргилле – очень много, из Донецка в сторону Курахово – чуть меньше, чем с моста. Но быстро работают»;
  • Роман: «14:20. Каргил – очередь на спуске с моста».

КПВВ «Майорск» :

  • Ольга: «14:39. Пешая на Бахмут – людей мало. ДНР прошли за 45 мин, украинский – 10 мин».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Юлия: «10:45. На Донецк Новотроицк – машин много, но движение нормальное»;
  • Екатерина: «12:30. Очередь в сторону Донецка не большая, в начале рынка 50-70 машин»;
  • Екатерина: «14:00. Проехали украинский блокпост за час, на ДНР посту огромная очередь, конца не видно (((»
  • Лилия: «Проехать Новотроицкое – пол беды, а вот Еленовку («ДНР») – дольше… И намного».

КПВВ «Гнутово»:

  • Антон: «11:03. Пищевик (Гнутово) на Донецк – машин 30, льгота – до 10»;
  • Антон: «12:16. Пищевик (Гнутово) в Мариуполь – до 10 машин. Пищевик на Донецк работает в 6 полос, движение хорошее. Нулевой "ДНР" – на Донецк много, 40-50. Движемся плохо»;

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» сообщений от очевидцев нет.

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