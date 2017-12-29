Игравшим за «ДНР» спортсменам пожизненно запретили заниматься футболом. Новости

В Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба ФФУ.

КДК ФФУ рассмотрел дело по заявлению Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе «ДНР», и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, 18-ти игрокам.

Пресс-служба приводит полный список этих игроков: