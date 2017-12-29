Игравшим за «ДНР» спортсменам пожизненно запретили заниматься футболом. Новости

В Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба ФФУ.
КДК ФФУ рассмотрел дело по заявлению Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе «ДНР», и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, 18-ти игрокам.
Пресс-служба приводит полный список этих игроков:
- Владимир Кравченко, 1986 года рождения,
- Денис Никулин,1994 года рождения,
- Максим Синьков, 1997 года рождения,
- Анатолий Селезнев, 1995 года рождения,
- Сергей Крохмаль, 1990 года рождения,
- Андрей Кушнир, 1994 года рождения,
- Андрей Рябой, 1988 года рождения,
- Владислав Мишин, 1994 года рождения,
- Руслан Зинченко, 1996 года рождения,
- Ярослав Махно, 1993 года рождения,
- Роман Саетов, 1981 года рождения,
- Платон Свиридов, 1986 года рождения,
- Денис Потолочный, 1985 года рождения,
- Иван Иванов, 1988 года рождения,
- Игорь Дмитришин, 1995 года рождения,
- Виктор Станенко, 1991 года рождения,
- Никита Шмаков, 1996 года рождения,
- Константин Золотарь, 1994 года рождения.
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