На Донетчине озвучили сумму военного сбора за 11 месяцев. Новости

За 11 месяцев (январь-ноябрь) 2017 года налогоплательщики Донецкой области перечислили в государственный бюджет почти 389,7 млн грн военного сбора. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Оплатив военный сбор в ноябре, жители Донетчины пополнили Государственный бюджет Украины почти на 39,9 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что плательщиками этого вида сборов являются физические лица – резиденты, получающие как доходы в Украине, так и иностранные доходы, нерезиденты с доходами, полученными в Украине, и налоговые агенты. Ставка налога – 1,5% от объекта налогообложения (общий месячный или годовой налогооблагаемый доход). Военный сбор в полном объеме перечисляется в государственный бюджет. Военный сбор введен с 3 августа 2014 года, а срок его действия – до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2017 года плательщики военного сбора на Донетчине перечислили в государственный бюджет 352 млн грн.

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