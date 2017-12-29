В Славянске произошло ДТП из-за пьяной женщины-водителя (Фото). Новости

Пьяная женщина совершила ДТП в Славянске (Донецкая обл.). Уровень алкоголя в ее крови превышал норму в 7 раз. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сегодня ночью, 29 декабря, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Голубовский. К счастью, никто не пострадал.

При общении с водителем правоохранители определили признаки алкогольного опьянения, и предложили женщине пройти тест на состояние опьянения на месте с помощью алкотестера в присутствии двух свидетелей. Результат алкотеста оказался положительным: 1,4 промилле.

В результате женщина получила 2 админпостановления: по ст. 124 (нарушение ПДД, приведшее к ДТП) и по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

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