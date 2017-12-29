Южная Осетия без «ДНР» и «ЛНР» в Россию не пойдет, – Бибилов. Новости

Непризнанная Южная Осетия (ЮО) готова провести референдум о своем вхождении в состав России, однако такой шаг стал бы предательством по отношению к «ДНР»/«ЛНР». Об этом сегодня, 29 декабря, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, пишет пресса ЮО.

Он подчеркнул, что является убедительным сторонником вхождения Южной Осетии в состав России. «Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия – наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета», – отметил он.

Бибилов заявил, что руководство Южной Осетии готово провести референдум в любое время. «Но сегодня, когда у нас есть ДНР и ЛНР, которые находятся фактически в той же ситуации, что и некогда Южная Осетия и когда мы – единственная республика, которая их признала и помогает им, с нашей стороны этот шаг, я считаю, будет предательством», – сказал Бибилов.