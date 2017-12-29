Задержан переселенец, пытавший украинских военных (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали в Меловом (Луганская обл.) участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что уроженец Луганской области долгое время входил в НВФ «Рим» и «первую казачью сотню им. С. Синельникова», где был личным помощником глав группировки.

Во время досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали, что задержанный участник НВФ участвовал в пытках украинских военных, взятых в заложники.

«Он также по указанию российских кураторов конвоировал пленных на территорию РФ», – сообщили в прокуратуре.

«Оперативники спецслужбы выяснили, что боевик решил оставить незаконное группировки и выехать на территорию, подконтрольную украинской власти. Он даже зарегистрировался как вынужденный переселенец для получения социальных выплат от Украины. Правоохранители задержали злоумышленника во время снятия с банкомата начисленной суммы. Продолжается досудебное следствие», – добавили в пресс-службе.

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