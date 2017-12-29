В «ДНР» рассказали, кто будет участвовать в выборах. Новости

В выборах на подконтрольной «ДНР» части Донецкой области примут участие три общественных организации, передают интернет-ресурсы НКТ*.

В частности, по словам «вице-премьера» Александра Тимофеева, в выборах 2018 года будут участвовать общественная организация «Оплот Донбасса» общественное движение «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

Наомним, «народный совет ДНР» принял изменения в «конституцию ДНР», продлевающие до пяти лет срок полномочий «главы ДНР» и «депутатов».

Новые «выборы» запланированы на ноябрь 2018 года.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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