В «ДНР» рассказали, кто будет участвовать в выборах. Новости

В выборах на подконтрольной «ДНР» части Донецкой области примут участие три общественных организации, передают интернет-ресурсы НКТ*.
В частности, по словам «вице-премьера» Александра Тимофеева, в выборах 2018 года будут участвовать общественная организация «Оплот Донбасса» общественное движение «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».
Наомним, «народный совет ДНР» принял изменения в «конституцию ДНР», продлевающие до пяти лет срок полномочий «главы ДНР» и «депутатов».
Новые «выборы» запланированы на ноябрь 2018 года.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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