Итоги позиционной войны на Донбассе в 2017 году: более 400 тыс. нарушений режимов перемирия. Новости

Итоги позиционной войны на Донбассе в 2017 году: более 400 тыс. нарушений режимов перемирия

29.12.17 17:46bbc.comНовости

Фото из открытых источников

2017 год стал продолжением позиционной войны на востоке Украины. Он прошел без масштабных сражений, вроде штурмов Дебальцево (временно неподконтрольная Украине территория, Донецкая обл.), но количество убитых и раненых бойцов с обеих сторон, а также гражданских, идет на сотни. Об этом пишет «ВВС. Украина».

Год прошел без крупных наступлений с обеих сторон, но со схватками на локальном уровне. «Год не был прорывным. Он прошел на фоне позиционной войны, захват "серых" зон и попыток усиления на определенных направлениях», – рассказывает военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

Позиционной войне в целом присущи периоды относительной тишины, которые сменяются локальными вспышками боевой активности и борьбой диверсионных групп (ДРГ). И все это на фоне «беспокоящего огня» позиций противников.

2017 год начался с серьезного обострения боев в районе Авдеевки (Донецкая обл.) в феврале и заканчивается обстрелами поселка Новолуганское на Светлодарской дуге. Между этими событиям с фронта поступали новости о том, что стороны пытались занять территории в так называемой «серой» или «нейтральной» зоне. В частности, сообщалось, что незаконные вооруженные формирования в мае обустроили новые позиции у поселка Пески неподалеку от Донецкого аэропорта.

В то же время силы АТО летом заявляли об «улучшении тактического положения» у Бахмутской трассы на Луганщине и в ноябре - Светлодарской дуге (села Гладосово и Травневое). «"Серая зона" - очень важна. Ее контроль не позволяет противнику оперировать огневыми средствами. Например, выводить танки или БМП на дистанцию ​​впечатление обстрелов», – объясняет Михаил Жирохов.

«В целом, это улучшение позиций на направлениях, которые могут в будущем быть плацдарм для наступления», – добавляет он.

Несмотря на то, что по Минским соглашениям на Донбассе еще с осени 2014 года  должны были прекратиться активные боевые действия, на практике сравнительно устойчивая тишина никогда не длилась дольше нескольких недель.  При таких условиях стороны периодически договариваются о «тематических» перемириях. В нынешнем году их снова было несколько: «пасхальное», «хлебное», «школьное» и «новогоднее» (последних даже два - в начале и в конце года).

В то же время мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает, что за 2017 год она зафиксировала больше случаев нарушений режима тишины, чем в 2016 году: около 400 тыс. против 300 тыс.

 

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