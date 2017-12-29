За 2017 год на Донбассе погибли 85 мирных людей с обеих сторон линии разграничения. Новости

В 2017 году, согласно подтвержденным данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, число жертв на Донбассе с обеих сторон линии разграничения среди гражданских составило 85 человек погибших и 384 раненых. Такую статистику сообщил недавно заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, пишет «ВВС. Украина».

Среди погибших был и один член самой миссии, авто которого в апреле взорвалось на противотанковой мине.

В прошлом же году потери среди гражданских, по данным той же СММ ОБСЕ, составляли 88 погибших и 354 раненых.

Основными причинами смертей были и остаются артиллерийские обстрелы и подрыв на минах или других взрывчатых предметах.

Напомним, что 2017 год стал продолжением позиционной войны на востоке Украины. Он прошел без масштабных сражений, вроде штурмов Дебальцево (временно неподконтрольная Украине территория, Донецкая обл.), но количество убитых и раненых бойцов с обеих сторон, а также гражданских, идет на сотни.

Ранее сообщалось, что 31 мирный житель погиб, еще 236 получили ранения за год в «ДНР».

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