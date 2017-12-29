Стали известны потери сторон на Донбассе за 2017 год. Новости

Безвозвратные потери украинской армии за 2017 год выросли до 198 военнослужащих. Об этом пишет «ВВС. Украина» по результатам запроса в Генштаб ВСУ.

Генштаб ВСУ по состоянию на 18 декабря сообщил изданию, что безвозвратные потери украинской армии в 2017 году составили 191 военнослужащий. С тех пор, несмотря на «новогоднее» перемирие, ВСУ официально потеряли еще семь бойцов убитыми. «Таким образом безвозвратные потери украинской армии за год выросли до 198 военнослужащих», – сообщает издание.

Санитарные потери украинской армии (раненые и травмированы в результате боевых действий), по данным того же ответа Генштаба и дальнейших сведений, в 2017 году составляют 1288 бойцов. В прошлом году безвозвратные потери украинской армии составили 212 бойцов, еще 1277 военнослужащих получили ранения, травмы или заболели.

Военный эксперт и публицист Михаил Жирохов обращает внимание, что данные Генштаба не учитывают погибших добровольцев «Правого сектора», а также бойцов, которые входят в другие структуры: пограничников, нацгвардийцив и работников СБУ (в прошлом году по меньшей мере трое офицеров СБУ были взорваны в своих автомобилях: один в Киеве и двое на Донбассе). С учетом этого, по мнению эксперта, количество потерь с украинской стороны за год может вырасти еще на несколько десятков – ориентировочно до 260 убитых.

Подсчитать точные потери незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» и «ЛНР» невозможно. Таких официальных данных у них нет. Сами же «министерство обороны ДНР» и «народная милиция ЛНР» информацию о своих убитых и погибших обнародуют эпизодически. Например, в начале года представитель «оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин в интервью российскому изданию заявил, что за почти две недели обострения под Авдеевкой (Донецкая обл.) в феврале незаконные вооруженные формирования «ДНР» потеряли около 40 убитыми.

Также в феврале 2017 года погиб один из лидеров «армии ДНР» Михаил Толстых с позывным «Гиви».

В интернете существуют группы проукраинских активистов, которые пытаются отслеживать количество погибших членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» из сообщений их родных и близких в соцсетях.

Михаил Жирохов отмечает, что по их данным, количество потерь НВФ за год может превышать четыре сотни. В любом случае, они соизмеримы с потерями ВСУ. Он добавляет, что это лишь приблизительные подсчеты, которые не учитывают «кадровых российских военных и российских добровольцев», о которых в соцсетях жители Донбасса не пишут.

Кроме того, Кремль продолжает отрицать участие своих военных в конфликте на востоке Украины. В то же время в июне в результате столкновения между диверсионной группой «народной милиции ЛНР» и силами АТО в плен украинской армии попал россиянин Виктор Агеев, который заявил, что является контрактником российской армии. Впоследствии Минобороны РФ несколько раз отрицало его причастность к Вооруженным силам России и утверждало, что человек уволился до того, как начал воевать на Донбассе.

Людей, которые назывались кадровыми российскими военными, и раньше задерживали на Донбассе. В частности, речь идет о других бойцах «милиции ЛНР» Евгении Ерофееве и Александре Александрове, которых впоследствии обменяли на нардепа Надежду Савченко.

В общем, даже по приблизительным подсчетам, за 2017 года на Донбассе погибли несколько сотен человек, еще более тысячи были ранены.

В ООН в начале декабря сообщили, что за все время конфликта, с весны 2014 года, на востоке Украины погибли более 10,3 тыс. человек.

Напомним, что 2017 год стал продолжением позиционной войны на востоке Украины. Он прошел без масштабных сражений, вроде штурмов Дебальцево (временно неподконтрольная Украине территория, Донецкая обл.), но количество убитых и раненых бойцов с обеих сторон, а также гражданских, идет на сотни.

Ранее сообщалось, что 31 мирный житель погиб, еще 236 получили ранения за год в «ДНР».

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