Ни мира, ни войны: что ждет Донбасс в 2018 году. Новости

Несмотря на определенный прогресс в вопросе обмена пленными, эксперты прогнозируют, что Донбасс в зоне АТО в следующем году будет оставаться в состоянии позиционного противостояния, пишет «ВВС. Украина».

«Базовый сценарий – ни войны, ни мира, как сегодня», – считает один из руководителей «Украинского института будущего» Юрий Романенко.

В то же время он отмечает, что возможность мирного соглашения в 2018 году все же выше, чем это было в уходящем году. Об этом, в частности, свидетельствует по крайней мере начало переговоров между «кураторами» урегулирования конфликта на Донбассе от США Куртом Волкером и от России Владиславом Сурковым. «Будут серьезные попытки прийти к консенсусу, по которому Украина попытаются вернуть территории Донбасса – с учетом заложенного там интереса России», – говорит эксперт.

«Но украинский парламент достаточно скептически настроен в отношении Минска и перспектив скорого возвращения Донбасса», – добавляет Романенко.

Военный эксперт и публицист Михаил Жирохов не исключает эскалации, связанной с выборами президента России в марте 2018 года. «Или в ходе избирательной кампании, в контексте "небольшой победоносной войны", или уже после выборов, когда в Кремле будет приниматься какое-то решение по Донбассу. Например, преобразование этих территорий в самодостаточные», – говорит он.

Жирохов добавляет, что в связи с этим, наиболее опасными направлениями являются Авдеевка и Мариуполь: «Авдеевка – это коксохим (Авдеевский коксохимический завод, который является крупнейшим коксохимическим производителем в Европе – прим.), а Мариуполь – это порт».

Впрочем, Юрий Романенко не верит в то, что Россия из-за «ДНР» и «ЛНР» может прибегнуть к каким-то масштабным действиям на Донбассе. И в частности, из-за опасности новых санкций и проведения Чемпионата мира по футболу, который в РФ, по мнению эксперта, в таком случае могут отобрать. «Плюс накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году это резко усиливает украинских "ястребов"», – добавляет Романенко.

«Перевод основных конфликтных вопросов в Украине в сферу экономики и социального развития выгодно Кремлю, а меньше – украинской власти», – заключает эксперт.

Напомним, что 2017 год стал продолжением позиционной войны на востоке Украины. Он прошел без масштабных сражений, вроде штурмов Дебальцево (временно неподконтрольная Украине территория, Донецкая обл.), но количество убитых и раненых бойцов с обеих сторон, а также гражданских, идет на сотни.

Ранее сообщалось, что 31 мирный житель погиб, еще 236 получили ранения за год в «ДНР».

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