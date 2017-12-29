Как ремонтируют военную технику из зоны АТО на Донбассе (Фото). Новости

В течение 2017 года личный состав ремонтно-восстановительного полка в Николаеве отремонтировал около 600 единиц поврежденной военной техники подразделений, прибывших на полигон «Широкий Лан» для восстановления боеспособности после выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С целью своевременного и наиболее эффективного выполнения задач по ремонту большинство работ проводится на базе сборного пункта поврежденных машин, развернутого в пределах полигона. Здесь проводят текущий и средний ремонт, техническое обслуживание всех видов военной техники и вооружения», – говорится в сообщении.

За год специалисты полка на сборном пункте восстановили более двухсот единиц бронетанковой и более сотни единиц автомобильной техники, около 240 единиц ракетно-артиллерийского и инженерного вооружения.

«Преимущественно военные ремонтники работали над поломками и повреждениями двигателей, систем охлаждения и топливных систем, узлов и агрегатов машин, топливных насосов высокого давления, коробок передач, раздаточных коробок бортовых передач, электрооборудование, систем управления огнем танков, САУ, БМП и тому подобное», – уточняет пресс-служба Минобороны.

В особо сложных случаях военнослужащие осуществляли эвакуацию поврежденной техники в ремонтных мастерских в пункте постоянной дислокации полка или специализированных предприятий, благодаря чему было возвращено в строй около четырех сотен единиц военной техники.