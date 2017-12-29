Тука пояснил, зачем освобождали из плена военных, подозреваемых в преступлениях. Новости

Война не делается в белых перчатках, и среди тысяч настоящих защитников, которые заслуживают пожизненного уважения, есть и такие, которые предстанут перед украинским судом. Об этом сегодня, 29 декабря, на своей странице в Facebook заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Не ожидал, что реалии войны так быстро дадут о себе знать ... Со сложными чувствами смотрел, как, после освобождения пленных, встречающие скандировали "герои-герои". Очень немногие знают, что среди освобожденных есть 14 человек, в отношении которых возбуждены уголовные производства по различным статьям. В том числе - тяжелым. Очень не хотелось портить праздничное настроение страны реальностью войны. Очень ... Но, в сети уже собратья и командиры этих военных начали распространять информацию о "героических подвигах" своих вчерашних товарищей. Возможно, от волны "победы" сейчас поднимется волна "измены": зачем таких брали, зачем их освобождали ...», – пишет Тука.

Далее он поясняет такие действия украинской стороны. «Друзья! Во-первых, они - граждане нашего государства. Во-вторых, их ожидает следствие и суд. Тем мы и отличаемся от ОРДЛО*, что у нас царит ЗАКОН и все граждане должны отвечать перед законом.

Хочу предупредить псевдо-патриотов: ваша волна "влада саджае патриотив" не пройдет! Слишком много реальных воинов знают правду и не будут молчать. Наоборот, они уже сейчас требуют привлечения к ответственности этих людей. И они будут привлечены к ответственности! Но, согласно нашему украинскому законодательству, а не по "законам" ОРДЛО! Их также ждут семьи, как и всех остальных. В случае доказательства их вины в суде (!), они будут отбывать должное наказание, а не сидеть "на подвале".

Этот факт свидетельствует лишь об одном: война не делается в белых перчатках. Среди тысяч настоящих защитников, которые заслуживают нашего пожизненного уважения, есть и такие, о которых идет речь: алкаши, трусы, предатели, мародеры. Это война, а не приключенческий фильм. О таких случаях всегда трудно рассказывать, потому что экзальтированные дамочки и псевдо-патриоты мгновенно взывают об "очернении наших героев" ... Нет. Это просто - правда войны!» – констатирует Гергий Тука.

Он также добавил, что сейчас начали заниматься теми гражданскими, которые были освобождены из плена. «Многие из них - жители временно неконтролируемой территории. Понятно, что этим людям и податься некуда», – отмечает заместитель министра.

Как сообщалось ранее, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала «ЛНР» и «ДНР» 273 человека в обмен на 74 заложника. По данным омбудсмена Украины, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что освобождение заложников, которое произошло 27 декабря на Донбассе, вдохновляет на то, чтобы продолжить эту работу в рамках Минского процесса.

По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательная цифра обмененных пленных при запланированных 306 на 74 – 233 на 73 человека. После прошедшего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО начались очередные переговоры по освобождению заложников.