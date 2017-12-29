Сколько вооружения поставлено для армии Украины в 2017 году, – Укроборонпром (Фото). Новости

За этот год в Вооруженные Силы Национальной Гвардии и другие силовые структуры Украины передано 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 – совершенно новое и модернизированное вооружение. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром».

Этот результат стал возможным благодаря работе более чем 130 предприятий-участников концерна. Госконцерн «Укроборонпром» в 2017 году на 100% обеспечил выполнение государственного оборонного заказа, как и в прошлые годы, это было главной задачей госконцерна. «Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружия», – говорится в сообщении.