Сколько вооружения поставлено для армии Украины в 2017 году, – Укроборонпром (Фото). Новости

Сколько вооружения поставлено для армии Украины в 2017 году, – Укроборонпром (Фото)

29.12.17 23:38dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Укроборнпрома

За этот год в Вооруженные Силы Национальной Гвардии и другие силовые структуры Украины передано 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 – совершенно новое и модернизированное вооружение. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром».

Этот результат стал возможным благодаря работе более чем 130 предприятий-участников концерна. Госконцерн «Укроборонпром» в 2017 году на 100% обеспечил выполнение государственного оборонного заказа, как и в прошлые годы, это было главной задачей госконцерна. «Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружия», – говорится в сообщении.

«В течение года десятки заводов Укроборонпрома передавали защитникам новое, модернизированное и восстановленное вооружение, которое сразу направлялось в военные подразделения» уточнили в пресс-службе.

В частности, среди переданного вооружения были десятки новых БТР-4 и БТР-3 от «ХКМБ им. Морозова» и «Киевского бронетанкового завода», новые РЛС и средства РЭБ от запорожской «Искры», ракетное вооружение от КБ «ДККБ "Луч"» и ГАХК «Артем» и сотни других образцов вооружения от заводов «Укроборонпрома».

Кроме того, в 2017 году легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», разработанный предприятием, которое входит в состав ГК «Укроборонпром», был принят на вооружение ВСУ, что позволило создать все условия для развертывания серийного производства этого оружия.

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