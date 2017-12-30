Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря. Новости

Сегодня утром, 30 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 29 декабря, в контрольных пунктах въезда-выезда было оформлено 33 тыс. человек и 4,8 тыс транспортных средств:
- «Майорск» - 8180 человек и 1150 транспортных средств;
- «Марьинка» - 8420 человек и 1580 транспортных средств;
- «Новотроицкое» - 4505 человек и 1005 транспортных средств;
- «Гнутово» - 4870 человек и 1045 транспортных средств;
- «Станица Луганская» - 7000 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» - 100/100;
- «Марьинка» - 50/250;
- «Новотроицкое» - 40/40;
- «Гнутово» - 70/50.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Анна: «7:10. Очередь в Горловку машин 300»;
- Валерий: «9:09. На днр берут отпечатки пальцев и фото в профиль и в анфас. Чувствовал себя заядлым зеком».
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «8:14. На Курахово очередь от кольца»;
- Наташа: «8:21.На Донецк очередь до Марьинского кольца. Льгота до второй посадки».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Марина: «8:16. На Донецк около 100 машин».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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