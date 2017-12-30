Ситуация в пунктах пропуска днем 30 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

КПВВ «Майорск»:

Ольга: «12:14. Есть очередь, но маленькая».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «11:12. На Курахово сейчас на нуле 100 машин, на главном 60. Движение есть. Пеших в сторону Курахова, пол навеса. Из Курахово – 1,5 навеса»;

Светлана: «13:17. Муж подъехал в 12:00 по донецкому времени. Вот стоят не двигаются вообще. Впереди около 150 машин. Льгота прет, а они стоят»;

Ольга: «14:01. В 11:00 марьинский блок пост на Донецк – машин 50, пешей – никого. ДНР Каргил в 11:30 машин 200, льготка – 50, 7 автобусов ( пешими не пропускают)»;

Света: «14:47. Выехали в 5 утра из Донецка, очередь заканчивалась на мосту, к БП ДНР подошли к 11.30. Оочень много льготников и псевдольготников. Очередь при этом по-прежнему заканчивалась на мосту. К 12:30 были на украинском БП в 14.30 его прошли».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: « 13:21. В сторону Донецка на данный момент никого, сразу на проверку. Это Новотроицк»;

Павел: «14:22. На Волноваху: Еленовка на 13.30 – 25 машин, пеших нет. Сейчас на Новотроицком сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «10:42. Пищевик на Донецк 50 + 6. Пешеходов около 10 – 20. На Марик 40 +2».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается».

Читайте также: