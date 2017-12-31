Несмотря на возмущения Донбасса Vodafone введет тариф «Смартфон». Новости

Оператор мобильной связи компания «Vodafone Украина» с 9 по 15 января 2018 года изменит тарифы для пользователей, находящихся на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей, на тариф «Смартфон Стандартный». Об этом сообщили в пресс-службе компании агентству «Интерфакс-Украина».

Уточним, что в присылаемых жителям неподконтрольной территории SMS-уведомлениях, оператор сообщает иной период перехода на тариф – с 9 января по 15 февраля 2018 года.

В пресс-службе «Vodafone Украина» уточнили, что при этом абонентов, находящихся на подконтрольных территориях, эти изменения не коснутся.

На сайте «Vodafone Украина» отмечается, что основным преимуществом данного тарифа является возможность пользоваться им на ежедневной основе – просто оплачивая дневной тариф.

«У компании нет возможности обслуживать и ремонтировать выходящее из строя оборудование, расположенное на не контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Сеть работает крайне нестабильно. В связи с этим мы не можем гарантировать полноценную работу сети и предоставление услуг в полном объеме. Удаленное обслуживание номеров абонентов в условиях нестабильно работающей сети связано с дополнительными затратами. С учетом существующей ситуации тариф "Смартфон Стандартный" позволит обеспечивать абонентам связь», – отметили в пресс-службе компании.

Стоимость тарифа составляет 3 грн в день. Он включает безлимитные звонки в сети «Vodafone Украина» и 50 МБ в день 3G/2G интернета. Стоимость звонков на другие сети Украины составляет 1,5 грн/мин, стоимость SMS/MMS на все мобильные сети Украины –1,00 грн/шт., стоимость звонков на границу (в рамках услуги "0 за границу": стоимость доступа составляет 5 грн./сутки, действительна для 22 стран) – 0 грн/мин.

«Ни у кого на подконтрольной территории тарифы не меняются. А если кто-либо из абонентов каким-то образом попал в зону покрытия базовых станций с неподконтрольной территории, то это будет исправлено», – уточнили в пресс-службе компании.

Компания не смогла предоставить статистику по количеству абонентов в зоне АТО, ссылаясь на корпоративные правила обнародования информации. В то же время, в пресс-службе оператора отметили, что выбранным для перехода тарифом пользуется «достаточно большая часть абонентов» в регионе.

В комментариях российской «Комсомольской правде» оператор компании «Vodafone Украина» Маргарита не смогла четко сказать – планирует ли компания покидать неподконтрольную часть Донбасса. Оператор сообщила, что такой информации у них нет, но работать намерены до последнего.

Как сообщалось ранее, жители неподконтрольной части Донбасса возмущены решением Vodafone (работающему здесь под маркой МТС) о принудительном переводе на новый более дорогой тариф. Многие надеялись на то, что оператор все-таки изменит свое решение.

Жители считают, что такая ситуация подталкивает их на переход на услуги «республиканских» операторов связи: «Феникса» в «ДНР» и «Лугаком» в «ЛНР». Например, тарифы «Феникса» им обойдутся дешевле.

«Действительно связь по Фениксу лучше, чем МТС, и тут нечего спорить. И звонки по Фениксу в любую страну мира всего 5 рублей в минуту... И слышимость, как будто рядом говоришь. Да и сам тариф в месяц всего 50 рублей, а при тарифе МТС Водафон в 3 гривны, получится за месяц 90 грн, что будет около 200 рублей. Ну и где тут радость?», – считает Александр Кармишев из Донецка.

«Феникс» действительно через IP-телефонию настроил услуги международных звонков во многие страны мира, однако, в Украину с его помощью звонить нельзя. Кроме того оператор уже запустил в тестовом режиме сеть 3G.

Но главное, что от услуг Vodafone не могут отказаться пенсионеры, которые зарегистрировались на подконтрольной территории как переселенцы (это единственная возможность получать украинские пенсии), но при этом проживают на неподконтрольной территории.

«У нас на фабрике, в частности у нас в бригаде, уже почти все, кроме пенсионеров, пользуются услугами "Феникс". А вот пенсионеры пока не могут отказаться от Водафона, так как получают различные СМС от Пенсионного фонда Украины (зачисление денег на карточку или вызов в Украину по месту регистрации каждые два месяца, чтобы пенсию не отменили). Хотя у пенсионеров и "Феникс" есть – получение СМС о зачислении зарплат и пенсий от "пенсфонда ДНР". Да и по "Фениксу" связь качественнее (и тариф роль играет – всего 50 рублей в месяц, если без интернета)», – поясняет Валерий Краснов из Тореза (неподконтрольная часть Донецкой области).

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как отметил пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Рубан, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. «У нас там никто не работает. Если, к примеру, отключают электрику, то базовые станции, естественно, не работают. Если включают, то и станции переподключаются. … Сеть работает автономно. Ресурс определенный есть, так как уже столько лет связь держится. Но оборудование, хоть и достаточно надежное, но без поддержки может давать сбой», – рассказала Рубан.

Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны.

Как отмечают представители мобильного оператора «Феникс», услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

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