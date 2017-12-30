Дважды переселенцы: Супруги бежали от войны в Сирии и на Донбассе (Фото). Новости

В результате военных действий на Донбассе сотни тысяч семей в Украине стали переселенцами и пытаются начать новую жизнь. Супруги Мария и Яхья Салиби стали дважды переселенцами. Вначале им пришлось бежать от войны в Сирии, потом – от войны на Донбассе.

Киев стал последним пристанищем в долгом, и опасном пути украино-сирийской семьи: сирийца Яхья Салиби и его жены украинки Марии.

Они познакомились в Китае и, по словам Яхья, в 2010 – 2011 годах они с Марией были уверены, что будут жить в Дамаске. «Никто тогда и не думал, что там может начаться война. Сирия так же, как и Украина, была абсолютно безопасной страной», – говорит он.

После начала войны в Сирии Яхья переехал в город, который до этого видел только на фотографиях. В родной дом его супруги Марии на востоке Украины. Там же в сентябре 2013 года они решили пожениться. Позже, благодаря помощи родителей Марии, им удалось открыть собственную лавку с инструментами. А через несколько месяцев после этого снова началась война. Теперь уже на Донбассе.

«Когда подняли российский флаг, я уже тогда понимал – грядут большие перемены. Выехать из города не могли. В это время вместе с женой ждали первого ребенка – дочь Еву. Однажды я попал прямо под обстрел. Позвонила взволнованная жена и сказала немедленно возвращаться домой. Я приехал, а под подъездом лежали тела погибших. И я должен был их переступить, чтобы зайти», – рассказывает мужчина.

Через месяц после рождения дочери семья решилась выехать в Киев. Яхья рассказал насколько опасным оказался этот путь. «Мы подъехали к мосту, у нас есть фотография. Мы ехали на большой скорости и в самый последний момент увидели, что мост был разрушен», – вспоминает он.

Но и после переезда в Киев их проблемы не закончились, Оставив все на востоке Украины, они не имели ни крыши над головой, ни работы. Из-за бюрократической волокиты никто из работодателей не хотел связываться с переселенцами. Однако, Яхье как опытному проект-менеджеру поступило предложение о работе из-за границы. Но, к сожалению, статус переселенца в стране крайне ограничивает его права. А для того что бы стать полноправным гражданином и получить гражданство ему необходимо вернуться обратно в Сирию и подать документы на воссоединение с семьей из-за границы. Однако и в этом вопросе их семью настигла неудача, так как сирийский паспорт Яхья больше недействителен и выехать он не может.

Поэтому единственной возможностью для заработка было начать собственный бизнес. Вместе с другими знакомыми сирийцами он смог открыть небольшую кофейню.

«Это трудно. Нужно иметь две-три работы, чтобы выжить. Я потерял свою родину и моя жена также. Она хоть и живет в Киеве, но чувствует себя, как иностранка», – рассказал Яхья.

По материалам «Deutsche Welle». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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