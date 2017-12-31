Ситуация в пунктах пропуска утром 31 декабря. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 31 декабря

ДН

31.12.17 10:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 31 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 25,7 тысячи человек и 4000 транспортных средств:

  • «Майорск» – 6745 человек и 990 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 6620 человек и 1330 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 4740 человек и 1015 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2450 человек и 660 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 5125 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» – 50/50; 
  • «Марьинка» – 30/80; 
  • «Новотроицкое» – 30/50; 
  • «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Администратор: «8:45. Новотроицк стали 25, бусов штук 10»;
  • Администратор: «9:02. На Еленовке, Перлыне и Новотроицком пусто в сторону Мариуполя. В Донецк тоже пусто».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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