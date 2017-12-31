Ситуация в пунктах пропуска утром 31 декабря. Новости

Сегодня утром, 31 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 25,7 тысячи человек и 4000 транспортных средств:

«Майорск» – 6745 человек и 990 транспортных средств;

«Марьинка» – 6620 человек и 1330 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4740 человек и 1015 транспортных средств;

«Гнутово» – 2450 человек и 660 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 5125 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 50/50;

«Марьинка» – 30/80;

«Новотроицкое» – 30/50;

«Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:45. Новотроицк стали 25, бусов штук 10»;

Администратор: «9:02. На Еленовке, Перлыне и Новотроицком пусто в сторону Мариуполя. В Донецк тоже пусто».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.