Особый утренник для особых детей: О чем мечтают дети-переселенцы под Новый год (Фото). Новости

Для детей-переселенцев из зоны боевых действий на Донбассе прошел утренник. Но не в школе или садике, а в поликлинике. На средства спонсоров Благотворительный фонд «Свои» устроил центр социально-психологической реабилитации для особых детей-переселенцев в здании поликлиники киевского Института педиатрии, акушерства и гинекологии.
Центр появился после опроса переселенцев из Донбасса – люди указали именно заботу об особых детях – проблемой номер один. Реабилитационный центр уже имеет более сотни подопечных детей из зоны АТО, которые живут в Киеве и области.
Новогодний праздник устроили для детей с инвалидностью из зоны АТО. Они или их братья или сестры живут с инвалидностью. Богдан родился весной 2014 года, когда на Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт. В полтора месяца у мальчика произошло кровоизлияние в мозг. 80 км из Антрацита до луганской больницы Богдана через блокпосты везли в карете «скорой» помощи. «Делали операцию. В это время над нами летали самолеты. У нас был страх с мужем больше, чтобы ребенку успели сделать операцию. Потому что медсестры бегали в панике», – рассказала мама Оксана Водинова.
Эти дети мечтают о таких же подарках на Новый год, как и остальные дети в Украине. Девочки о куклах, мальчики – о машинках и ракетах.
Дети-переселенцы пришли не просто увидеть Деда Мороза и Снегурочку. Они собирали подарки для хосписа Черниговской психиатрической больницы. «Мы делали пряники для бабушек и дедушек», – поделилась девочка.
В хосписе подарки и письма малышей получат 36 одиноких пожилых людей.
По материалам видеосюжета «ВВС – Украина» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- В Покровске провели утренник для детей с особыми потребностями (Видео)
- Фея, снеговик, пират: В Покровске провели маскарад-шоу для взрослых (Видео)
- Парад елок: В Краматорске школьники соревновались в украшении лесных красавиц (Видео)
- У рождественской елки в Покровске прошел праздник (Фото)
- Донетчина готовится к Новому году: Наряды, рабочий стол, старые обиды (Видео)
- В троллейбусе Донецка катался Дед Мороз (Фото)
- Как и за сколько развлекают детей на Новый год в Луганске (Фото)
Комментарии