Особый утренник для особых детей: О чем мечтают дети-переселенцы под Новый год (Фото). Новости

Для детей-переселенцев из зоны боевых действий на Донбассе прошел утренник. Но не в школе или садике, а в поликлинике. На средства спонсоров Благотворительный фонд «Свои» устроил центр социально-психологической реабилитации для особых детей-переселенцев в здании поликлиники киевского Института педиатрии, акушерства и гинекологии.

Центр появился после опроса переселенцев из Донбасса – люди указали именно заботу об особых детях – проблемой номер один. Реабилитационный центр уже имеет более сотни подопечных детей из зоны АТО, которые живут в Киеве и области.

Новогодний праздник устроили для детей с инвалидностью из зоны АТО. Они или их братья или сестры живут с инвалидностью. Богдан родился весной 2014 года, когда на Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт. В полтора месяца у мальчика произошло кровоизлияние в мозг. 80 км из Антрацита до луганской больницы Богдана через блокпосты везли в карете «скорой» помощи. «Делали операцию. В это время над нами летали самолеты. У нас был страх с мужем больше, чтобы ребенку успели сделать операцию. Потому что медсестры бегали в панике», – рассказала мама Оксана Водинова.

Эти дети мечтают о таких же подарках на Новый год, как и остальные дети в Украине. Девочки о куклах, мальчики – о машинках и ракетах.

Дети-переселенцы пришли не просто увидеть Деда Мороза и Снегурочку. Они собирали подарки для хосписа Черниговской психиатрической больницы. «Мы делали пряники для бабушек и дедушек», – поделилась девочка.

В хосписе подарки и письма малышей получат 36 одиноких пожилых людей.

По материалам видеосюжета «ВВС – Украина» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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