Как фронтовой пес Бармалей демобилизовался и привыкает к мирной жизни (Фото). Новости

Один из четырехлапых защитников Авдеевской промзоны пес Бармалей вместе со своим хозяином демобилизовался и переехал в Киев. Здесь он посещает специальную школу, чтобы адаптироваться к мирной жизни.
Пес родился на Донбассе. Его хозяином стал десантник 122 батальона, а теперь киевский юрист, Маси Найем. «Я никогда в жизни не думал, что буду брать собаку. Зачем мне собака? Но как-то не взять его вообще было невозможно», – поделился мужчина.
Бармалей своего офицера одного никуда не отпускал. И десантник знал, что домой их ждут вдвоем.
Сейчас Бармалей учится в собачьей школе в Киеве. Ему, как переселенцу из Донбасса и участнику боевых действий, разрешили учиться бесплатно.
Дрессировщик Виталий Голота отмечает, по собаке даже не скажешь, что жил в «горячей» точке. «Он очень быстро адаптировался. Я думаю, основная причина этого не столько занятия, сколько отношение. Видно, что у него контакт с хозяином, что для него стало фактически терапией», –считает дрессировщик.
История их знакомства прописана в соцсетях. Но в соцсетях Бармалей более известен как товарищ Собака. Под его фотографиями были короткие, но важные новости с фронта.
Теперь он семейный, домашний пес, о котором заботится жена Маси.
Раньше их совместное видео было жутким, сейчас Маси снимает о четырехлапом друге короткие видеоролики.
В будущем Маси планирует найти для своего Бармалея подружку. Уверен – этот пес особенной породы. «Хочу сделать породу Авдеевская борзая», – говорит он.
По материалам видеосюжета «ТСН» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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