Жители со всей Донетчины едут за лечением в Мариуполь: Что предлагает город. Новости

На Донбассе из-за боевых действий качественные медицинские услуги остались по ту сторону линию разграничения – во временно неподконтрольном украинской власти Донецке: лечебные учреждения третьего уровня, современное оборудование, квалифицированные специалисты.

Мариуполь – второй крупный город в Донецкой области, в 2017 году выделил из бюджета развития 200 млн грн на укрепление системы здравоохранения.

В 2017 году городские власти приступили к постепенному капитальному ремонту лечебных корпусов и начали реорганизацию отделений. Крупная сумма из бюджета развития направлена на закупку современного медицинского оборудования. «Более 20 млн грн мы направили на приобретение уникального оборудования для создания трех палат интенсивной терапии в больницах №4, №1 и в детском отделении. Мы – единственный город, которому удалось приобрести ангеограф в 2017 году в Украине», – сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Во многих мариупольских медучреждениях работают врачи-переселенцы из Донецка.

Важным событием стал переезд Донецкого национального медицинского университета им. Горького (ДонНМУ) в Мариуполь. Мэр города считает, что на базе вуза можно сформировать серьезную и эффективную систему медицинской помощи за счет высококвалифицированных специалистов. «На базе нашей больницы организована урологическая кафедра ДонНМУ. Представители кафедры здесь работают, помогают овладеть нам навыками, знаниями», – рассказала главврач Центра первичной медицинской помощи №1 Лариса Мамаева.

За лечением в Мариуполь едут со всей Донецкой области. Есть пациенты из неподконтрольных территорий и прифронтовых зон. «Относятся добро, очень внимательно. Они меня вытащили», – поделилась пациентка из Дебальцево.

Николаю Федоровичу 89 лет. 3 года назад он был ранен во время обстрела в Широкино. С тех пор проходит лечение в травматологическом отделении больницы №1. Здесь его приняли бесплатно.

В 2018 году власти Мариуполя планируют выделить на развитие медицины 140 млн грн. Это даст шанс всем нуждающимся жителям Донбасса на получение качественной и своевременной медицинской помощи.

По материалам видеосюжета Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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